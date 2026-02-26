ECONOMIE
Chef VN-Wereldvoedselprogramma McCain stapt op

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 14:42
ROME (ANP) - "Met zwaar gemoed" treedt de directeur van het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) Cindy McCain terug. Dat schrijft McCain in een verklaring op X. Volgens de 71-jarige McCain staat haar gezondheid niet toe een dergelijke zware functie naar behoren in te vullen. In oktober kreeg ze een beroerte.
"Ik heb uit de eerste hand gezien hoe het WFP in staat is levens te redden in de gevaarlijkste, armlastigste en meest afgelegen gebieden - daar waar mensen ons het meest nodig hebben", aldus McCain. Ze voegt eraan toe "de grootste voorvechter" van het WFP te blijven en zich niet-aflatend zal blijven uitspreken voor "zij die met honger kampen, overal".
McCain was getrouwd met de Amerikaanse senator John McCain, tot zijn dood in 2018. In een eerdere functie vertegenwoordigde ze de VS binnen de VN, met als portefeuille voedsel en landbouw. Ze was sinds april 2023 directeur van het WFP.
