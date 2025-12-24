Goudprijs voor het eerst boven 4500 dollar

Goud heeft woensdag voor het eerst een prijs van 4500 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. De goudprijs wordt de laatste tijd gestuwd door oplopende spanningen rond Venezuela en speculatie over verdere renteverlagingen in de Verenigde Staten volgend jaar.

De spanningen rond Venezuela hebben de aantrekkingskracht van het edelmetaal als veilige haven vergroot. Handelaren speculeren ook dat de Amerikaanse centrale bank na drie opeenvolgende renteverlagingen volgend jaar opnieuw de leenkosten zal verlagen. Dat wordt gezien als gunstig voor de waarde van edelmetalen die geen rente opleveren.

In Singapore noteerde de goudprijs na een stijging met bijna 1 procent net iets boven de 4500 dollar. Later zakte de prijs wel weer iets terug. Ook andere metalen werden duurder. Zilver steeg tot bijna 2 procent naar een record van 72,70 dollar. Platina lag voor het eerst boven de 2300 dollar per ounce, volgens gegevens van persbureau Bloomberg die teruggaan tot 1987.