ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goudprijs voor het eerst boven 4500 dollar

Economie
door Redactie
woensdag, 24 december 2025 om 8:02
bijgewerkt om woensdag, 24 december 2025 om 8:05
anp241225051 1
Goud heeft woensdag voor het eerst een prijs van 4500 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. De goudprijs wordt de laatste tijd gestuwd door oplopende spanningen rond Venezuela en speculatie over verdere renteverlagingen in de Verenigde Staten volgend jaar.
De spanningen rond Venezuela hebben de aantrekkingskracht van het edelmetaal als veilige haven vergroot. Handelaren speculeren ook dat de Amerikaanse centrale bank na drie opeenvolgende renteverlagingen volgend jaar opnieuw de leenkosten zal verlagen. Dat wordt gezien als gunstig voor de waarde van edelmetalen die geen rente opleveren.
In Singapore noteerde de goudprijs na een stijging met bijna 1 procent net iets boven de 4500 dollar. Later zakte de prijs wel weer iets terug. Ook andere metalen werden duurder. Zilver steeg tot bijna 2 procent naar een record van 72,70 dollar. Platina lag voor het eerst boven de 2300 dollar per ounce, volgens gegevens van persbureau Bloomberg die teruggaan tot 1987.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek-bij-de-opgeblazen-auto-in-moskou-maandagochtend

De dodenlijst van Poetin-generaals

spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700

Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

1888486915 joggen erj5ekrozef

Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

anp231225087 1

Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

113406993_m

Whisky in overvloed: hoe de invoerheffingen van Donald Trump en de kostencrisis zorgen voor een overschot aan ongedronken Scotch

Loading