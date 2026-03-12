ECONOMIE
Overname About You stuwt cijfers webwinkel Zalando

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 8:19
anp120326048 1
BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando heeft de groei vorig jaar doorgezet, mede door de overname van de Duitse webshop About You. Het Duitse bedrijf verwacht de groei ook dit jaar door te zetten, onder meer door meer gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.
De cijfers van branchegenoot About You werden voor het eerst meegenomen in de resultaten. De omzet steeg met bijna 17 procent naar 12,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat groeide bijna 16 procent tot 591 miljoen euro. Zalando heeft 62 miljoen gebruikers verdeeld over de verschillende apps, een nieuw record.
Zalando verwacht voor dit jaar opnieuw betere cijfers. Voor 2026 voorziet het concern een omzetgroei van tussen de 12 en 17 procent. De onderneming kondigde ook een aandeleninkoop aan van 300 miljoen euro.
