Overname HEMA door Jumbo-familie Van Eerd afgerond

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:57
anp110226157
VEGHEL (ANP) - De overname van HEMA door een investeringsvehikel van de familie Van Eerd is woensdag afgerond. In december werd bekend dat investeringsvehikel Mississippi Ventures de resterende helft van de aandelen van de winkelketen wilde overnemen. Nu heeft het vehikel van de familie achter supermarktketen Jumbo alle benodigde goedkeuringen ontvangen.
Vorige maand gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al goedkeuring voor de deal. De Belgische mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraad moesten hun goedkeuring toen nog geven.
Jumbo en HEMA blijven los van elkaar bestaan. De afronding van de overname is volgens HEMA-topvrouw Saskia Egas Reparaz "een prachtige start van ons 100-jarig jubileumjaar" en geeft de keten "een stevig fundament" om verder te groeien. "We zien volop kansen om de lat opnieuw hoger te leggen, van het vernieuwen van onze winkels tot het verbeteren en vernieuwen van onze producten en het werken aan een nog betere klantervaring."
