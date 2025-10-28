ECONOMIE
Milities: RSF doodde 2000 Soedanese burgers bij inname el-Fasher

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:22
anp281025101 1
EL-FASHER (ANP/AFP) - De Rapid Support Forces (RSF) in Soedan hebben meer dan 2000 burgers geëxecuteerd bij het innemen van de stad el-Fasher, zeggen aan het Soedanese leger gelieerde gewapende groeperingen. De milities, die bekendstaan als de Joint Forces, zeggen dat de meeste slachtoffers vrouwen, kinderen en ouderen zijn.
Het leger trok zich maandag terug uit el-Fasher na de inval van de RSF. Die groepering had al bijna de hele regio Darfur in handen, maar el-Fasher stond nog onder controle van het leger.
In de stad zitten vermoedelijk honderdduizenden mensen vast zonder internet of toegang tot noodhulp. De VN waarschuwden eerder dat zij te maken krijgen met honger, seksueel geweld en gedwongen rekrutering. Daarnaast zouden er mogelijk etnisch gemotiveerde moorden plaatsvinden, aldus de VN.
De Afrikaanse Unie spreekt van "oorlogsmisdaden" in el-Fasher en roept op tot een onmiddellijk einde aan de gevechten. De oorlog tussen het leger en de RSF begon in april 2023.
