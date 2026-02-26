Meerderheid voor AOW-motie die bonden niet ver genoeg gaat

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor de motie gestemd met de oproep om het coalitieplan over een verhoging van de AOW-leeftijd te 'verzachten'. De vakbonden en ook oppositiepartijen zoals de SP en GroenLinks-PvdA vonden deze motie niet ver genoeg gaan, omdat zij de voorgestelde stijging van de AOW-leeftijd volledig van tafel willen. Maar de indieners van de motie SGP en Groep Markuszower kregen behalve de coalitiepartijen ook JA21 mee, na het debat van twee dagen over de regeringsverklaring.

Momenteel stijgt de AOW-leeftijd acht maanden als de levensverwachting een jaar omhooggaat. Dat de coalitiepartijen voor elk jaar dat mensen ouder worden, ook de AOW-leeftijd een jaar willen verhogen, stuitte op veel verontwaardiging. Bij een eerder debat over het coalitieakkoord lukte het GroenLinks-PvdA net niet om een meerderheid te vinden voor een motie die dit plan verwierp. Naast de coalitiepartijen stemden Groep Markuszower en SGP toen tegen.

De vakbonden FNV, CNV en VCP lieten donderdagochtend weten dat ze niet in gesprek gaan met het kabinet zolang het AOW-plan op tafel ligt.