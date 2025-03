Deze DUO-regeling wordt steeds populairder

De speciale regeling van DUO waarbij studenten met een chronische ziekte of beperking compensatie krijgen, wordt steeds populairder. Maar hoe goed je daarbij geholpen wordt, hangt sterk af van je studentendecaan, meldt Omroep Gelderland na een navraag. "Bizar", vinden meerdere studentenvakbonden.

De DUO-regeling 'voorziening prestatiebeurs' helpt studenten die studievertraging oplopen door een ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Studentendecanen - waar studenten terechtkunnen met vragen of problemen die niet over hun studie gaan - spelen een belangrijke rol in de aanvraag van deze voorziening. Studenten moeten eerst in gesprek met hun decaan, die beoordeelt of ze in aanmerking komen en dienen namens de student de aanvraag in.

Maar hoe behulpzaam zo'n studentendecaan is, verschilt per onderwijsinstelling. Ziet ook het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs. Het centrum helpt onderwijsinstellingen om het inclusiever te maken. Bij het centrum zien ze dat de begeleiding op de ene onderwijsinstelling beter is dan op de andere. "Soms heb je een begeleider met veel kennis en is diegene ook heel welwillend. Soms is er een minder goede klik of is de persoon minder op de hoogte."