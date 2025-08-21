ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Panamese president wil dat bananenconcern Chiquita terugkomt

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 21:33
anp210825193 1
PANAMA (ANP/RTR) - De Panamese president José Raúl Mulino heeft felle kritiek geuit op berichten over een mogelijke rechtszaak tegen bananengigant Chiquita. Het concern ontsloeg eerder al zijn lokale dagarbeiders vanwege een staking. Mulino heeft zijn zinnen echter gezet op onderhandelingen over een terugkeer van het bedrijf naar zijn land.
Chiquita ontsloeg in korte tijd meer dan 6000 werknemers in het westen van Panama als reactie op een landelijke staking tegen een pensioenhervorming die eind april begon. De ontslagen vonden eind mei plaats en het management verliet Panama begin juni.
De vakbond dreigde al naar de rechter te stappen. Mulino gaf de vakbond donderdag echter de schuld van het vertrek van Chiquita. Ook noemde hij de staking illegaal en de ontslagen legitiem. Hij voegde toe dat hij waarschijnlijk 29 augustus met een topbestuurder van Chiquita praat tijdens zijn reis naar Brazilië. Bananenexport is erg belangrijk voor Panama en Chiquita is een wereldspeler.
Vorig artikel

Onenigheid over noodzaak medische evacuaties uit Gaza

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling