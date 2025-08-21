Panamese president wil dat bananenconcern Chiquita terugkomt

PANAMA (ANP/RTR) - De Panamese president José Raúl Mulino heeft felle kritiek geuit op berichten over een mogelijke rechtszaak tegen bananengigant Chiquita. Het concern ontsloeg eerder al zijn lokale dagarbeiders vanwege een staking. Mulino heeft zijn zinnen echter gezet op onderhandelingen over een terugkeer van het bedrijf naar zijn land.

Chiquita ontsloeg in korte tijd meer dan 6000 werknemers in het westen van Panama als reactie op een landelijke staking tegen een pensioenhervorming die eind april begon. De ontslagen vonden eind mei plaats en het management verliet Panama begin juni.

De vakbond dreigde al naar de rechter te stappen. Mulino gaf de vakbond donderdag echter de schuld van het vertrek van Chiquita. Ook noemde hij de staking illegaal en de ontslagen legitiem. Hij voegde toe dat hij waarschijnlijk 29 augustus met een topbestuurder van Chiquita praat tijdens zijn reis naar Brazilië. Bananenexport is erg belangrijk voor Panama en Chiquita is een wereldspeler.