ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onenigheid over noodzaak medische evacuaties uit Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 21:30
anp210825192 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken is het met enkele fracties in de Tweede Kamer oneens over de vraag of medische evacuaties uit Gaza nodig zijn. Een aantal partijen wil dat het demissionaire kabinet Gazaanse kinderen naar Nederlandse ziekenhuizen haalt. Veldkamp betwijfelt of dat nodig is.
"Ook humanitaire organisaties hebben duidelijk aangegeven dat er onvoldoende ruimte is in de regio", zei SP-Kamerlid Sarah Dobbe in een debat over de humanitaire noodsituatie in Gaza. "Van de medische evacués die naar Egypte zijn gegaan, is 80 procent nog niet geholpen."
"Ik heb het gecheckt bij onze experts, en we herkennen dat beeld niet", antwoordde Veldkamp in het debat donderdag.
Dit cijfer is afkomstig van hulporganisatie Save the Children. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen zegt tegenover het ANP dat zorg in de regio vaak beter is, maar dat evacuatie naar Nederland in sommige ernstige gevallen nodig is. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen tot meer medische evacuaties.
Vorig artikel

Farmaceutische industrie bezorgd over Amerikaanse importheffingen

Volgend artikel

Panamese president wil dat bananenconcern Chiquita terugkomt

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling