Onenigheid over noodzaak medische evacuaties uit Gaza

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken is het met enkele fracties in de Tweede Kamer oneens over de vraag of medische evacuaties uit Gaza nodig zijn. Een aantal partijen wil dat het demissionaire kabinet Gazaanse kinderen naar Nederlandse ziekenhuizen haalt. Veldkamp betwijfelt of dat nodig is.

"Ook humanitaire organisaties hebben duidelijk aangegeven dat er onvoldoende ruimte is in de regio", zei SP-Kamerlid Sarah Dobbe in een debat over de humanitaire noodsituatie in Gaza. "Van de medische evacués die naar Egypte zijn gegaan, is 80 procent nog niet geholpen."

"Ik heb het gecheckt bij onze experts, en we herkennen dat beeld niet", antwoordde Veldkamp in het debat donderdag.

Dit cijfer is afkomstig van hulporganisatie Save the Children. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen zegt tegenover het ANP dat zorg in de regio vaak beter is, maar dat evacuatie naar Nederland in sommige ernstige gevallen nodig is. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen tot meer medische evacuaties.