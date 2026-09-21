ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paramount dichter bij overname Warner Bros. na akkoord met staten

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 20:35
anp210926195 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Amerikaanse staten bevestigen een akkoord met entertainmentconcern Paramount over de overname van Hollywoodconcurrent Warner Bros. Daarmee heeft Paramount een belangrijke hindernis voor de deal, ter waarde van meer dan 110 miljard dollar, weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden.
Paramount sloot in februari een deal om Warner Bros. over te nemen. Het kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden.
Eerder op de dag werd bekend dat onderdeel van de schikking de afspraak is dat het mediaconcern jaarlijks minstens dertig bioscoopfilms uitbrengt. Paramount moet 30 miljoen dollar betalen voor elke film die het te weinig uitbrengt, zo meldde Bloomberg. Ook is er afgesproken dat CBS, onderdeel van Paramount, en CNN, onderdeel van Warner Bros., onafhankelijke redactieraden krijgen.
Californië spande de rechtszaak aan met elf andere staten. Zij maakten zich zorgen om de te grote marktmacht van het bedrijf na de overname.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

Loading