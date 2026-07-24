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Paramount en Warner Bros. pauzeren miljardenovername tot juni

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 22:34
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LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden. Of er moet eerder al een uitspraak komen in de rechtszaak die twaalf Amerikaanse staten hebben aangespannen om de overname te voorkomen. De staten vrezen dat de concurrentie wegvalt als Paramount zijn branchegenoot overneemt.
Paramount stelt de overname hard te zullen verdedigen. Volgens Paramount zorgt de overname juist voor meer concurrentie. "Het samengaan van Paramount en Warner Bros. Discovery leidt tot een sterker, kapitaalkrachtig, creatief gedreven mediabedrijf dat beter is toegerust de concurrentie aan te gaan met bedrijven als Netflix, die de sector inmiddels domineren als het gaat om publiek, kwaliteitscontent en creatief talent."
Entertainment- en mediaconcern Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen in een deal ter waarde van 110 miljard dollar.
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