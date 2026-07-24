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ICC-aanklager Khan vecht ontslag aan, zegt advocaat

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 22:53
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NEW YORK (ANP/RTR) - Hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag Karim Khan zal zijn ontslag aanvechten, zo maakt zijn advocaat bekend op X. Khan werd eerder op vrijdag uit zijn functie gezet door lidstaten, na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Khan ontkent alle aantijgingen.
ICC-lidstaten stemden in New York over Khans lot als aanklager. Hoewel de exacte stemverdeling niet gepubliceerd is, zouden volgens persbureau Reuters 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek hebben gestemd. Eerder kondigden Nederland en Frankrijk aan Khan weg te zullen stemmen.
Khan zou zich vanaf 2023 schuldig hebben gemaakt aan steeds verder oplopende ongewenste seksuele avances, gericht tegen een directe medewerker, een Maleisische advocate. Khan zelf suggereerde eerder dat die aantijgingen te maken hebben met het arrestatiebevel dat hij namens het ICC uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
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