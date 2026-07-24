Tesla verliest opnieuw op gemengd Wall Street

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde vrijdag opnieuw tot de verliezers op de beurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's kelderde donderdag met 14,5 procent na kwartaalresultaten. Het bedrijf van Elon Musk boekte minder winst door onder meer prijsverlagingen. Tesla verloor vrijdag ruim 2 procent.

Het algehele beeld op de aandelenbeurzen in New York was vrijdag gemengd. Aan de ene kant was er verlichting omdat de olieprijzen een forse daling lieten zien nadat persbureau Reuters op basis van bronnen meldde dat Pakistan nieuwe vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran aan het opzetten is. Maar de druk op tech- en chipaandelen bleef na een lastige week ook op vrijdag hoog. Donderdag lieten de Amerikaanse beurzen nog een stevige koersdaling zien vanwege zorgen over de grote investeringen van techbedrijven in AI.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 51.947,25 punten. De brede S&P 500-index sloot een fractie hoger op 7411,98 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte ruim 0,6 procent tot 24.975,82 punten.

Paramount Skydance

Brentolie werd bijna 3 procent goedkoper op 97,74 dollar per vat. Donderdag steeg Brent nog tot boven de 100 dollar per vat.

Paramount Skydance verloor ruim 3 procent. Het entertainmentconcern maakte bekend akkoord te gaan met het pauzeren van de miljardenovername van branchegenoot Warner Bros. Discovery tot 1 juni volgend jaar of tot er een uitspraak is in de rechtszaak.

Qualcomm

Uber verloor ruim 4 procent na berichtgeving van de Financial Times. Volgens de zakenkrant is ontwikkelaar van zelfrijdende auto's Waymo, een dochterbedrijf van Alphabet, van plan om uit de samenwerking met Uber te stappen. De relatie tussen beide bedrijven is verslechterd omdat ze steeds meer concurrenten van elkaar zijn geworden.

Chipbedrijf Intel presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en boekte de grootste omzetgroei in bijna vijftien jaar vanwege de aanhoudende vraag naar chips voor AI. Maar het aandeel zakte met bijna 8 procent. Branchegenoten Marvell Technology, Micron Technology en AMD zakten tot ruim 7 procent.

Ook Qualcomm sloot lager. Het chipbedrijf heeft aan klanten laten weten een prijsverhoging van meer dan 10 procent door te voeren, meldde persbureau Bloomberg. Het bedrijf verloor ruim 2 procent.