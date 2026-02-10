ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paramount verhoogt vijandig bod op Warner Bros. Discovery

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:11
anp100226181 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Entertainment- en mediaconcern Paramount Skydance heeft zijn vijandige overnamebod op Warner Bros. Discovery verhoogd in een poging aandeelhouders te overtuigen zijn bod te steunen in plaats van dat van concurrent Netflix.
Paramount liet dinsdag in een verklaring weten dat het een vergoeding van 2,8 miljard dollar zal betalen, die Warner Bros. aan Netflix moet voldoen als het een reeds overeengekomen deal met de streamingdienst beëindigt. Daarnaast zal het 1,5 miljard dollar aan kosten dekken die verband houden met een herfinanciering van de schulden van Warner Bros.
Paramount is verwikkeld in een overnamestrijd met Netflix voor Warner Bros. De raad van bestuur van Warner Bros heeft eerder ingestemd om alleen de studio's en de streamingdienst HBO Max te verkopen aan Netflix voor bijna 83 miljard dollar. Paramount wil 108,4 miljard dollar neertellen voor het hele bedrijf.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading