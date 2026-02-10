Paramount verhoogt vijandig bod op Warner Bros. Discovery

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Entertainment- en mediaconcern Paramount Skydance heeft zijn vijandige overnamebod op Warner Bros. Discovery verhoogd in een poging aandeelhouders te overtuigen zijn bod te steunen in plaats van dat van concurrent Netflix.

Paramount liet dinsdag in een verklaring weten dat het een vergoeding van 2,8 miljard dollar zal betalen, die Warner Bros. aan Netflix moet voldoen als het een reeds overeengekomen deal met de streamingdienst beëindigt. Daarnaast zal het 1,5 miljard dollar aan kosten dekken die verband houden met een herfinanciering van de schulden van Warner Bros.

Paramount is verwikkeld in een overnamestrijd met Netflix voor Warner Bros. De raad van bestuur van Warner Bros heeft eerder ingestemd om alleen de studio's en de streamingdienst HBO Max te verkopen aan Netflix voor bijna 83 miljard dollar. Paramount wil 108,4 miljard dollar neertellen voor het hele bedrijf.