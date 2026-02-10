Griekspoor keert alleen terug in Davis Cup als zaken beter worden

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor (29) keert alleen terug in het Davis Cup-team als er bepaalde zaken bij de tennisbond veranderen. Dat zei de nummer 1 van Nederland in Ahoy na zijn overwinning in de eerste ronde op het ABN AMRO Open tegen Giovanni Mpetshi Perricard. "Als je de Davis Cup wilt winnen, dan moeten dingen beter", aldus Griekspoor. "Heel veel mensen in het Nederlandse tennis zijn het met me eens. Ik spreek het uit. Ik vang die kogels daarvoor graag op."

Griekspoor uitte in verschillende media harde kritiek op de werkwijze van de Nederlandse tennisbond. Volgens hem wordt er onvoldoende geluisterd naar topspelers en ontbreekt het aan een goed plan. Daarbij sprak hij onder meer over de omstandigheden waarmee Nederlandse talenten als Thijs Boogaard en Mees Röttgering bij de bond te maken hebben. Griekspoor heeft voorlopig bedankt voor het Davis Cup-team dat afgelopen weekend van India verloor. "Ik wil nog steeds graag spelen met Nederland op mijn rug", legde Griekspoor in de catacomben van Ahoy uit. "Ik ga graag het gesprek aan met de bond."

Griekspoor maakt zich zorgen over de nieuwe generatie die in de toekomst het Davis Cup-team moet vormen. "Het gaat niet om mij. Het gaat niet om Botic van de Zandschulp. Het gaat om de jongens die achter ons zitten. De twee talenten die hier speelden, wonen en spelen niet meer in Nederland. Dan moet je je als bond achter de oren krabben", zei Griekspoor in Rotterdam. "Hoe meer Nederlandse spelers in de top 100, hoe beter het is. En jonge spelers hebben de juiste hulp nodig. Ik wil dingen beter maken. Ik speel graag voor eigen publiek. Maar daar komen wel bepaalde dingen bij kijken."