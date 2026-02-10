ECONOMIE
Schuldbewuste Velzeboer weet niet wat er in haar hoofd omging

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 16:14
anp100226183 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer vond het na haar fatale val in de halve finale van de gemengde aflossing lastig aan te geven waar het precies misging. "Ik weet niet zo goed wat er in mijn hoofd omging. Ik kwam na een wissel wat klem te zitten en ik wilde weer snelheid gaan maken. Toen kwam ik met mijn punt in het ijs. Het was niet te voorspellen dat dit ging gebeuren. Het is gewoon klote", vertelde de kopvrouw van de Nederlandse ploeg in Milaan.
Velzeboer maakte snelheid omdat ze het Italiaanse team wat verder afstand zag nemen. "Misschien had ik gewoon bezig moeten zijn met de tweede plek, want die was ook genoeg geweest voor de finale. Maar in de finale wil je ook op een goede positie staan, dat is ook belangrijk. Daarom wilde ik het gat toch dicht proberen te rijden."
Nederland won na de val van Velzeboer de B-finale in een olympisch record. Het goud ging naar Italië. Velzeboer: "Het is mooi dat zij hier in eigen huis winnen, maar wij zijn gewoon beter."
Jens van 't Wout, die kort voor de inhaalactie van Velzeboer een missertje maakte, nam Velzeboer de val niet kwalijk. "Ik val ook heel vaak. Ik denk dat je het niet op de vingers van twee handen kunt tellen hoe vaak ik ben gevallen dit seizoen. Ik ga niet vaak een wedstrijd in met de gedachte dat ik sowieso kan winnen, maar ik had nu wel echt het idee dat we olympisch kampioen konden worden. Daardoor komt zo'n val nu wat harder aan. Maar ik heb het zelf vandaag ook verneukt."
