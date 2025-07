Pararius: concurrentie in vrije huursector toegenomen tot record

ROTTERDAM (ANP) - De concurrentie tussen huizenzoekers in de vrije huursector is in het tweede kwartaal van dit jaar flink toegenomen, meldt Pararius. Een huis ontving gemiddeld 57 reacties, het hoogste aantal sinds de start van de metingen van het woningplatform in 2021.

Een jaar eerder ontvingen woningen nog gemiddeld 41 reacties. De concurrentie is het meest toegenomen bij de goedkoopste vrije sectorwoningen, met huren tussen de 1185 en 1500 euro per maand, aldus het platform. Ruim 35 procent van de reacties ging naar deze huizen, terwijl 27 procent van het aanbod in deze prijsklasse viel. Pararius merkt dat de krapte inmiddels ook in het middensegment (1500 tot 2000 euro per maand) te voelen is en dat mensen nu vaker kijken naar nog duurdere woningen.

Vorig kwartaal verschoven meer dan 2100 huurhuizen naar de koopmarkt. Dat is volgens Pararius het hoogste aantal sinds het begin van de metingen en ruim 42 procent meer dan een jaar eerder. Verhuurders verkopen een woning vaker als de huurders zijn vertrokken, omdat wetgeving het minder aantrekkelijk heeft gemaakt om een woning opnieuw te verhuren. De afgelopen drie maanden kwamen in totaal 12.744 vrije sector huurhuizen beschikbaar, ruim 36 procent minder dan een jaar eerder.

Drie keer huur

De vraag naar vrije sector huurhuizen en de prijzen zijn ook verder gestegen door het krappere aanbod. De gemiddelde prijs voor nieuwe huurders lag in april, mei en juni op gemiddeld 1830 euro per maand, een stijging van meer dan 17 procent. Doordat verhuurders vaak een maandinkomen van zeker drie keer de huur eisen, moeten huurders bruto daarvoor zo'n 5490 euro per maand verdienen, aldus Pararius. De prijs per vierkante meter is met bijna 8 procent toegenomen tot gemiddeld 20,06 euro.

In de vijf grootste steden van Nederland zijn de huren opnieuw gestegen, maar de sterkste stijgingen werden volgens het woningplatform gemeten in kleinere en middelgrote steden buiten de Randstad. Zo steeg de vierkantemeterprijs in Roermond met ruim 28 procent naar 16,80 euro en in Hoorn met meer dan een kwart naar 20,79 euro. In bijvoorbeeld Hoofddorp en Zwolle daalde de prijs juist, met ruim 7 procent.