ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pensioenfonds ABP investeert fors in huurwoningen senioren

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:22
anp070426111 1
AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP en vermogensbeheerder CBRE Investment Management investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen voor senioren. Met een startkapitaal van 350 miljoen euro willen de partijen in de komende jaren ongeveer duizend seniorenwoningen bouwen.
Het samenwerkingsverband zegt vooral betaalbare en duurzame seniorenwoningen te willen bouwen. Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen blijft het aanbod van passende woningen voor senioren achter, terwijl Nederland in hoog tempo vergrijst: "Door te investeren in betaalbare en duurzame seniorenwoningen dragen we bij aan een stabiel rendement voor onze deelnemers en een leefbare samenleving."
Samen met een eerder aangekondigde investering voor reguliere betaalbare huurwoningen komt het totaal van dit samenwerkingsverband uit op circa 1,25 miljard euro, waarmee circa 3500 woningen kunnen worden gerealiseerd.
Waar de nieuwe woningen precies moeten komen, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van ABP zijn er nog geen specifieke projecten aangekocht.
loading

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

shutterstock_2476215863

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

shutterstock_1668991000

anp060426117 1

Loading