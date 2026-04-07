Suriname neemt afscheid van oud-president Santokhi

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:24
PARAMARIBO (ANP) - Suriname neemt met staatseer afscheid van oud-president Chandrikapersad Santokhi, die op 30 maart op 67-jarige leeftijd overleed. De witte houten kist met zijn lichaam, bedekt met de Surinaamse vlag, arriveerde dinsdagochtend vroeg met militaire begeleiding bij huize Santokhi in Lelydorp, ruim twintig kilometer van Paramaribo. Familie, buurtgenoten en politieke vrienden namen daar afscheid van 'Chan'.
Santokhi was voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). In partijcentrum De Olifant in Paramaribo spreken eerst familie, geestelijken en partijgenoten. Daarna volgen onder meer de parlementsvoorzitter van Suriname, de premier van Curaçao, de president van buurland Guyana en de voorzitters van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Caribische Gemeenschap, Caricom. Tot slot spreken weduwe Mellisa Santokhi-Seenacherry en president Jennifer Geerlings-Simons.
De crematie in de open lucht is dinsdagmiddag in Uitkijk in het district Saramacca.
