Iran noemt tol op Straat van Hormuz als voorwaarde voor vrede

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:19
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft een aantal voorwaarden opgesteld voor een duurzame vrede met de Verenigde Staten, zegt een Iraanse functionaris tegen persbureau Reuters. Een van die voorwaarden zou zijn dat Iran toestemming krijgt om tol te heffen op de Straat van Hormuz, de zeestraat die zeer belangrijk is voor de wereldwijde oliehandel.
De tolheffing zou verschillen per type schip en lading, aldus de functionaris. De Amerikaanse president Donald Trump eist juist dat Teheran de Straat van Hormuz volledig heropent voor alle scheepvaart. Iran laat sinds de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen nog maar weinig schepen doorvaren.
Iran wees maandag een door Pakistan voorgelegd voorstel voor een staakt-het-vuren af. Het regime zegt niet geïnteresseerd te zijn in een tijdelijk bestand, maar alleen een permanente vrede te willen. Iran wil garanties dat het land niet opnieuw wordt aangevallen en compensatie voor de schade van alle eerdere luchtaanvallen.
