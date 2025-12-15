Pensioenfonds PME stopt samenwerking met Amerikaanse BlackRock

DEN HAAG (ANP) - PME, het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie, heeft een jarenlange samenwerking met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock beëindigd. De vermogensbeheerder zou zich niet genoeg inspannen op het gebied van onder meer klimaat en duurzaamheid.

BlackRock beheerde een deel van de aandelenportefeuille van PME. Volgens het pensioenfonds leidt de maatregel niet tot "andere risico- of rendementsverwachtingen" van de beleggingen.

"BlackRock beheert namens klanten in Nederland en wereldwijd meer duurzame beleggingen dan welke andere vermogensbeheerder ook", reageert een woordvoerster van het Amerikaanse bedrijf. "Onze klanten zien BlackRock als hun partner voor het behalen van hun beleggingsdoelen, waaronder net-zero-doelstellingen. In Nederland, waar we meer dan 350 miljard euro voor onze klanten beheren, blijven we groeien", vervolgt ze.