ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pensioenfonds PME stopt samenwerking met Amerikaanse BlackRock

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 18:41
anp151225190 1
DEN HAAG (ANP) - PME, het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie, heeft een jarenlange samenwerking met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock beëindigd. De vermogensbeheerder zou zich niet genoeg inspannen op het gebied van onder meer klimaat en duurzaamheid.
BlackRock beheerde een deel van de aandelenportefeuille van PME. Volgens het pensioenfonds leidt de maatregel niet tot "andere risico- of rendementsverwachtingen" van de beleggingen.
"BlackRock beheert namens klanten in Nederland en wereldwijd meer duurzame beleggingen dan welke andere vermogensbeheerder ook", reageert een woordvoerster van het Amerikaanse bedrijf. "Onze klanten zien BlackRock als hun partner voor het behalen van hun beleggingsdoelen, waaronder net-zero-doelstellingen. In Nederland, waar we meer dan 350 miljard euro voor onze klanten beheren, blijven we groeien", vervolgt ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Loading