Circa 3,9 miljard nodig voor woningen van 2030 tot en met 2035

DEN HAAG (ANP) - Voor woningbouw van 2030 tot en met 2035 is naar schatting nog 3,9 miljard euro nodig. Dat heeft adviesbureau Rebel berekend in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het geld zou nodig zijn om in die jaren ruim een miljoen woningen te bouwen.

Het gaat om de zogenoemde publieke onrendabele top, kosten die bij een woningbouwproject komen kijken maar niet helemaal met opbrengsten van dat project betaald kunnen worden. Als voorbeelden noemen de onderzoekers bodemsanering, parkeerruimte en groen. De totale kosten zijn naar schatting 9,9 miljard euro, waarvan 6 miljard al is klaargezet.

Kosten voor infrastructuur komen er nog bij. De overheid zou nog zo'n 7,8 miljard euro moeten uittrekken voor bijvoorbeeld wegen die wel nodig zijn voor nieuwe woningen, maar er niet één-op-één aan te koppelen zijn. En dan zijn er nog de "schaalsprongen" van landelijke infrastructuur, waarvoor de komende 25 jaar volgens een "grove inschatting" 20 tot 25 miljard euro nodig is.