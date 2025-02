Topklimatoloog: '2 graden-doelstelling is dood', wat nu?

Het op lange termijn beperken van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius sinds de temperatuur voor het eerst werd gemeten - de terugvaldoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs - is nu "onmogelijk". Dat schrijft een groep wetenschappers onder leiding van de vooraanstaande klimatoloog James Hansen in het tijdschrift Environment: Science and Policy for Sustainable Development.

Hansen en zijn medeauteurs concluderen dat het klimaat van de aarde gevoeliger is voor stijgende broeikasgasemissies dan eerder werd gedacht. De crisis zou verergerd zijn door de recente afname van aerosolvervuiling door de scheepvaartindustrie. Die vervuiling blokkeert deels het zonlicht en beperkt zo de opwarming van de aarde enigszins.

Onmogelijk

Het scenario dat het klimaatpanel van de VN onlangs schetste, namelijk dat de aarde een kans van 50 procent heeft om de opwarming onder de 2 graden te houden tegen het jaar 2100, "is nu onmogelijk", zei Hansen dinsdag tijdens een briefing. "De doelstelling van twee graden is dood."

Door de hoeveelheid broeikasgassen die al in de atmosfeer zijn gepompt door het verbranden van fossiele brandstoffen is sprake van een "verhoogde opwarming", aldus de wetenschappers. .De temperaturen zullen de komende jaren op of boven de 1,5 graden blijven, wat koraalriffen verwoest en hevigere stormen veroorzaakt. Tegen 2045 zullen ze gestegen zijn tot ongeveer 2 graden, zo voorspelden ze.