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Personeel busbouwer Ebusco krijgt salaris over oktober nog niet

Economie
door anp
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DEURNE (ANP) - De fabrikant van elektrische bussen Ebusco heeft de uitbetaling van salarissen over oktober uitgesteld vanwege de acute financiële problemen. Het bedrijf uit het Brabantse Deurne voert gesprekken met een aantal aandeelhouders over financiering van de operationele kosten op de korte termijn, maar die onderhandelingen duren langer dan verwacht.
Ebusco zegt het uitstel diep te betreuren. Bij de beursgenoteerde onderneming werken 230 mensen. Vorige maand waarschuwde het bedrijf nog voor "wezenlijke onzekerheid over de continuïteit" als er niet spoedig extra financiering komt. Ebusco zegt wel dat de gesprekken met aandeelhouders hierover voorspoedig verlopen.
Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant in financiële problemen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts drie bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op negentien komt, werd vorige maand gemeld.
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