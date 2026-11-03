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Heinen denkt dat belastingplan steun krijgt van Tweede Kamer

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet verwacht nog steeds dat de Tweede Kamer het belastingplan gaat steunen. "In de Tweede Kamer heb ik er alle vertrouwen in dat ik daar een meerderheid heb", zei minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) dinsdag voor aanvang van een extra ministerraad.
In die vergadering bespreekt het kabinet het aangepaste belastingplan. Bijschaven was nodig omdat er veel kritiek van de oppositie was op het eerdere voorstel. Ook is de coalitie intern verdeeld. Volgens ingewijden is onder meer besloten om de nieuwe vermogenswinstbelasting box 3 een jaar uit te stellen.
"Alle wensen van de Tweede Kamer hebben we wederom weten in te passen", zei Heinen. Hij sprak wel over een "taai proces" dat laat zien hoe moeilijk het is om compromissen te vinden. Het minderheidskabinet is nog steeds niet zeker van een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer.
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