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Vrijdag geen brievenbuspost in provincies met code rood

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 1:03
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DEN HAAG (ANP) - PostNL bezorgt vrijdag geen post en brievenbuspakjes in de provincies waar vanaf middernacht code rood geldt in verband met extreme hitte. Omdat postbezorgers hun werk grotendeels te voet of op de fiets uitvoeren, heeft PostNL besloten de bezorging in die gebieden te staken. "De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan voorop", aldus het bedrijf.
Rouwpost en medische post worden wel bezorgd. Ook de pakketbezorging door PostNL gaat vrijdag door. "Onze pakketbezorgers werken vanuit een bestelbus en kunnen met aanvullende maatregelen, zoals aangepaste werktijden, extra pauzes en voldoende drinkwater, verantwoord blijven werken." Het kan volgens PostNL wel gebeuren dat een pakket later wordt bezorgd dan gepland.
Volgens het postbedrijf verrassen veel mensen de bezorgers onderweg met een koud drankje of een ijsje. "Dat waarderen we enorm."
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