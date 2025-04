Peter Gillis gaat in beroep na veroordeling

AMSTERDAM (ANP) - Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij dinsdag opgelegd heeft gekregen. De vastgoedondernemer en realityster werd door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van zes maanden om belastingfraude. Direct na afloop van de uitspraak was nog niet zeker of hij beroep zou aantekenen. Dinsdagmiddag hebben zijn advocaten laten weten dat Gillis het er niet bij wil laten zitten en verder procedeert.

De verdediging heeft de vonnissen inmiddels kunnen bestuderen, schrijven de advocaten in een verklaring. "De verdediging is teleurgesteld in het oordeel van de rechtbank. In het bijzonder omdat de verdediging van mening is dat de verdachten geen eerlijk proces hebben gehad. Een van de fundamenten van onze rechtsstaat."