Kippen waarvan de kop wordt afgescheurd terwijl ze nog leven, kippen die onverdoofd worden geslacht en kippen die in overvolle kratten worden vervoerd naar de slachterij. Bij pluimveeslachterij Van der Meer in Dronrijp ging het in 2023 en 2024 diverse keren mis op het gebied van dierenwelzijn.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksgroep Ongehoord, die inspectiedocumenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opvroeg. Omroep Fryslan bericht er over.

Het is onverstandig je te troosten met de gedachte dan was Van der Meer in Dronrijp doet bijna niet voorkomt. De NVWA bekeurt aan de lopende band slachterijen omdat de opbrengst belangrijker is dan normen, waarden en respect voor dieren.

De 'normale' manier van slachten gaat als volgt:

Voordat de kippen worden geslacht, moeten ze worden verdoofd. In veel Nederlandse slachterijen gebeurt dit met een elektrisch waterbad: de kippen worden aan hun poten opgehangen en met hun hoofd door een waterbad geleid dat onder stroom staat. Dit zorgt ervoor dat ze bewusteloos raken voordat ze worden geslacht.

Na de verdoving worden de kippen met een scherp mes aan de hals doorgesneden om ze te laten leegbloeden. Dit proces wordt 'steken' genoemd. Het is belangrijk dat dit snel en efficiënt gebeurt om onnodig lijden te voorkomen. Maar aangezien het verdoven niet perfect gaat, ziet menige kip het mes naderen.

Na het leegbloeden worden de kippen geplukt, wat betekent dat hun veren worden verwijderd. Daarna worden ze verder verwerkt: ingewanden worden verwijderd en het vlees wordt gesneden en verpakt voor consumptie.

Heerlijk, ook op de barbecue.