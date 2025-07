GSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben de halve finales bereikt van het Elite 16-toernooi in Gstaad. Het Nederlandse koppel was in drie sets te sterk voor de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler (16-21 21-18 15-13).

In de halve finale kunnen Boermans en De Groot landgenoten Steven van de Velde en Alexander Brouwer tegenkomen. Die spelen later hun kwartfinale tegen Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar.