Pfizer ziet omzet dalen door minder vraag naar coronavaccins

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer zag zijn omzet en winst vorig jaar dalen. De afname is het gevolg van een dalende verkoop van coronavaccins en -medicatie.

De omzet van Pfizer daalde met 2 procent naar 62,6 miljard dollar, terwijl de winst met 3 procent afnam tot 7,8 miljard dollar. De farmaceut zelf is tevreden over zijn jaarcijfers, omdat het over de niet-coronamedicijnen wel een omzetgroei behaalde. Over het hele jaar gaat het om een groei van 6 procent en in het laatste kwartaal zelfs een groei van 9 procent.

Die groei komt door een gestegen vraag naar oudere medicijnen van Pfizer. Zoals een toename van 136 procent naar een vaccin tegen het RS-virus, dat leidt tot ernstige luchtweginfecties bij jonge kinderen. Ook was er meer vraag naar bloedverdunner Eliquis.

Pfizer kocht vorig jaar de Amerikaanse ontwikkelaar van medicijnen tegen obesitas Metsera voor 10 miljard dollar. Daarvan heeft het dinsdag de eerste testresultaten gedeeld. Hierop is terughoudend gereageerd door analisten.