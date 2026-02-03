ECONOMIE
NVWA: bloementelers vaak de fout in met bestrijdingsmiddelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:47
UTRECHT (ANP) - Glastuinbouwers die snijbloemen kweken, worden steeds vaker betrapt op overtredingen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laten zien dat de naleving van de regels in de sierteelt is gekelderd. In 2019 hield nog een krappe meerderheid (60 procent) zich aan alle regels; bij de inspecties in de afgelopen twee jaar was dat nog maar 39 procent.
Bij 43 van de 71 gecontroleerde bedrijven zagen inspecteurs tekortkomingen. "De meeste telers gingen in de fout door toegelaten middelen onjuist te gebruiken. Er was bijvoorbeeld sprake van een te hoge dosering, te veel toepassingen of gebruik in de verkeerde periode", somt de NVWA op. De toezichthouder noemt de cijfers "zorgwekkend". Bij zeven telers kwam de NVWA middelen tegen die bij de sierteelt verboden zijn.
"Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van niet-toegelaten middelen kunnen risico's opleveren voor mens, dier en milieu", benadrukt de autoriteit.
