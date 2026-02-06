ECONOMIE
Philip Morris boekt recordomzet ondanks verkoopdaling sigaretten

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 15:27
anp060226127 1
STAMFORD (ANP) - Het Amerikaanse tabaksconcern Philip Morris heeft dankzij zijn alternatieven voor het traditionele roken vorig jaar een recordomzet geboekt. De sigaretten van bijvoorbeeld het merk Marlboro werden wel minder verkocht, maar de groei van bijvoorbeeld de populaire Zyn-nicotinezakjes en vapes maakte die daling meer dan goed.
Traditionele tabak is nog steeds goed voor het grootste deel van de verkopen van Philip Morris, met ruim driekwart van het verkochte volume. De omzet kwam wel al voor bijna 42 procent uit de alternatieve categorieën. Philip Morris wil dit voor 2030 laten groeien naar twee derde.
De omzet kwam in 2025 uit op bijna 41 miljard dollar (35 miljard euro), een toename van 7 procent op een volumegroei van 1 procent. Alle categorieën buiten traditionele tabak lieten groei zien. Philip Morris gebruikt voor deze producten de term 'rookvrij'. De Italiaanse mededingingsautoriteit startte vorig jaar een onderzoek omdat deze term mogelijk misleidend is.
