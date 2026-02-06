ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel kondigt nieuw sanctiepakket tegen Rusland aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 15:19
anp060226125 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, het twintigste. De nieuwe sancties richten zich onder meer op Russische energie, financiële diensten en handel, laat voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen weten.
Het pakket omvat onder meer een verbod op de import van Russische olie die per schip wordt vervoerd. "Aangezien de scheepvaart een wereldwijde sector is, stellen we voor om dit volledige verbod in overleg met gelijkgestemde partners in te voeren na een besluit van de G7", aldus Von der Leyen.
Ook komen er meer schepen op de lijst van de Russische schaduwvloot, waarmee het totaal aantal op 640 komt. Er komen nog twintig Russische regionale banken op de sanctielijst, net als cryptobedrijven in derde landen die helpen Russisch geld weg te sluizen.
Verder komt er een exportbeperking van rubber, tractoren en cybersecuritydiensten naar Rusland. De importbeperkingen voor Russische metalen, chemicaliën en grondstoffen worden ook verder opgeschroefd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

ANP-540146355

Op deze leeftijd bereik je je fysieke piek

anp050226154 1

Bitcoin dendert in elkaar, daalt tot laagste niveau in 15 maanden

Loading