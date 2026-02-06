Brussel kondigt nieuw sanctiepakket tegen Rusland aan

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, het twintigste. De nieuwe sancties richten zich onder meer op Russische energie, financiële diensten en handel, laat voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen weten.

Het pakket omvat onder meer een verbod op de import van Russische olie die per schip wordt vervoerd. "Aangezien de scheepvaart een wereldwijde sector is, stellen we voor om dit volledige verbod in overleg met gelijkgestemde partners in te voeren na een besluit van de G7", aldus Von der Leyen.

Ook komen er meer schepen op de lijst van de Russische schaduwvloot, waarmee het totaal aantal op 640 komt. Er komen nog twintig Russische regionale banken op de sanctielijst, net als cryptobedrijven in derde landen die helpen Russisch geld weg te sluizen.

Verder komt er een exportbeperking van rubber, tractoren en cybersecuritydiensten naar Rusland. De importbeperkingen voor Russische metalen, chemicaliën en grondstoffen worden ook verder opgeschroefd.