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Philip Morris gaat in Nederlandse wiet

Economie
door Dirk Kruin
maandag, 08 juni 2026 om 6:21
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Tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig Altria, is in het Nederlandse wietexperiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en NU.nl na onderzoek. Experts vrezen dat de agressieve verkooptactieken van de tabaksindustrie terugkomen in de Nederlandse cannabismarkt.
Het Hellevoetsluise bedrijf CanAdelaar is de grootste teler uit het wietexperiment en produceert zo'n 20.000 kilo cannabis per jaar. Met het ongeveer vijf jaar durende experiment wil het kabinet in tien gemeenten de legalisering van wiet uitproberen. CanAdelaar levert sinds vorig jaar aan tientallen coffeeshops in de deelnemende gemeenten.
Altria, producent van de beroemde Marlboro-sigaret, kocht in 2019 bijna de helft van de aandelen van het Canadese cannabisbedrijf Cronos. Bij dit grote aandelenpakket hoort ook invloed op de koers van het bedrijf. Vier van de zeven directieleden van Cronos werken of werkten ook bij Altria. En Cronos kondigde op zijn beurt afgelopen december aan het Nederlandse CanAdelaar te kopen voor 57,5 miljoen euro.

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