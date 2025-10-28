Philips eindigt onderaan AEX na waarschuwingsbrief waakhond VS

AMSTERDAM (ANP) - Philips is dinsdag onderaan de AEX-index in Amsterdam geëindigd, na een waarschuwingsbrief van de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA. De waakhond heeft het zorgtechnologieconcern laten weten dat drie van zijn productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Nederland niet voldoen aan de productienormen. Het aandeel zakte 6 procent.

De inspectie betrof twee vestigingen in de VS en een in Nederland. De tekortkomingen gaan onder meer over de klachtenafhandeling en het niet vaststellen en handhaven van procedures voor de controle en de distributie van apparaten. Philips neemt de waarschuwingsbrief "heel serieus" en zei dat er al maatregelen zijn genomen om de tekortkomingen aan te pakken.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,8 procent lager op 974,60 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 909,53 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,3 procent omlaag. Londen noteerde 0,5 procent hoger.