Philips grootste daler in AEX na forse koerswinst dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - Philips was dinsdag de grootste daler in de AEX-index, nadat het bedrijf een dag eerder nog een koerssprong van bijna 15 procent had gemaakt. Beleggers lijken een dag na de goed ontvangen kwartaalcijfers van het zorgtechnologieconcern wat winst te nemen.

Philips maakte maandag bekend dat het voor het eerst in twee jaar weer meer orders heeft binnengehaald, nu de problemen met zijn slaapapneuapparaten grotendeels voorbij zijn. Het aandeel werd dinsdag 2,5 procent minder waard.

De beursgraadmeters op het Damrak sloten met winsten de handelsdag af. De AEX, de hoofdindex op de Amsterdamse beurs, eindigde 0,4 procent hoger op 907,99 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, won 1 procent tot 874,80 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt boekten winsten tot 0,5 procent. Londen noteerde bij het slot nipt lager.