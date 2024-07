Kanoslalomster Teunissen na sterke tweede heat door op Spelen

PARIJS (ANP) - Lena Teunissen heeft op de Olympische Spelen van Parijs de halve finales van de kanoslalom bereikt. De 26-jarige debutante was na twee heats op de wildwaterbaan van Vaires-sur-Marne de nummer 8 van de 21. Dat was ruim voldoende om zich met de beste 18 te plaatsen voor de halve finale van woensdag. De finale is later die dag.

Na haar eerste heat (115,51 seconden) stond Teunissen achttiende. Dankzij haar sterke tweede run (105,33 seconden) klom de Nederlandse naar de achtste plaats in het klassement, omdat alleen de beste tijd telt. De tweede heat werd naar voren gehaald door het verwachte onweer in Vaires-sur-Marne.

Teunissen en Joris Otten plaatsten zich als eerste Nederlandse kanoslalommers in de klasse C1 voor de Spelen. In deze categorie moeten kanovaarders met een halve peddel en in geknielde positie het parcours op snelstromend water afleggen. Otten strandde zaterdag in de heats.