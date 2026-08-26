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Philips krijgt miljoenen van overheid VS voor roboticaonderzoek

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 15:00
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AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft bijna 34 miljoen dollar gekregen van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar AI-gestuurde robotica bij de behandeling van beroertes. Het Nederlandse zorgtechnologieconcern kijkt of het mogelijk is dat artsen op afstand operatiekamers kunnen besturen. "De arts zit dan in een soort cockpit met joysticks en veel schermen", legt een woordvoerder uit.
Het is voor het eerst dat Philips zo concreet aan het publiek laat zien wat het bedrijf aan zorgrobotica doet. Volgens Philips heeft gerobotiseerde beroertezorg grote voordelen. Als iemand bijvoorbeeld een prop in zijn bloedvaten heeft, is er een specialist nodig om die prop er weer uit te halen. In sommige gebieden is zo'n specialistische arts niet direct beschikbaar. Als de behandeling op afstand kan worden uitgevoerd, kan een patiënt wel snel worden geholpen, aldus het bedrijf.
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