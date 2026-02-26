Philips schikt in Amerikaanse zaak over beademingsapparaat

AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over een beademingsapparaat. Dat bevestigde een woordvoerder van het zorgtechnologieconcern na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Een nabestaande beschuldigde Philips ervan dat haar moeder vijf jaar geleden brandwonden had opgelopen doordat het apparaat vlam vatte. Philips ontkent alle aansprakelijkheid.

Volgens Philips is er geen bewijs dat er een product van het bedrijf bij het incident betrokken was. Het concern stelt ook te kunnen bewijzen dat de brand door iets anders veroorzaakt werd. Hierover kan Philips in verband met een geheimhoudingsclausule met de dochter niets loslaten.

De zaak speelde al jaren en een gang naar de rechter kan in de Verenigde Staten veel geld kosten. Door de nabestaande een bedrag te betalen, is de zaak nu afgedaan. Om hoeveel geld het gaat, wil Philips niet zeggen.

"Dit is een hele verdrietige en ongelukkige situatie", laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Hij benadrukt dat het een juridisch geschil betreft met een individu en niet gerelateerd is aan andere zaken. Philips wordt de laatste jaren achtervolgd door juridische zaken rond een grote terugroepactie van slaapapneuapparaten die in 2021 begon.