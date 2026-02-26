ECONOMIE
Premier De Wever kondigt luchtafweer bij Antwerpse haven aan

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 8:44
anp260226064 1
ANTWERPEN (ANP) - Er komt een nieuw luchtafweersysteem bij de Antwerpse haven, heeft de Belgische premier Bart De Wever aangekondigd. Het gaat om zogenoemde NASAMS, die gebruikt kunnen worden om bepaalde vliegtuigen, helikopters, drones en raketten op middellange afstand uit de lucht te schieten. De premier zei op een bijeenkomst van de haven dat de systemen al besteld zijn. Dat gebeurt in samenwerking met Nederland.
De Wever deed de uitspraken woensdagavond op een bijeenkomst van het Antwerpse havenbedrijf, bevestigt Port of Antwerp-Bruges. Een woordvoerder van defensieminister Theo Francken zegt dat de NASAMS besteld worden in samenwerking met de Nederlandse krijgsmacht, die al langer met die systemen werkt.
België verwacht in de loop van volgend jaar de eerste batterij te ontvangen, maar het ministerie van Defensie zegt nog niet te kunnen bevestigen of die al in de haven geplaatst zal worden. Het heeft volgens het ministerie "grote prioriteit" om de luchtverdediging in België te versterken.
