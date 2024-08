Vervuilende bedrijven betalen meer voor leningen door CO2-risico

AMSTERDAM (ANP) - Europese bedrijven die veel CO2 uitstoten, moeten steeds hogere rentes betalen op obligatieleningen die zij uitgeven op financiële markten. Dit komt doordat beleggers een renteopslag vragen als compensatie voor de extra risico's voor deze bedrijven, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek.

Door obligaties uit te geven kan een bedrijf geld lenen van beleggers. Die ontvangen hiervoor periodieke betalingen. De hoogte van deze rente wordt mede bepaald door de risico's van de obligatie en het bedrijf dat deze uitgeeft. De Europese obligatiemarkt, met een omvang van 1600 miljard euro, is voor veel bedrijven een belangrijke bron van financiering.

De risico's voor vervuilende bedrijven zijn onder meer technologische veranderingen, een stijgende CO2-belasting en klimaatregelgeving. Deze factoren hebben invloed op de winst van het bedrijf en de concurrentiepositie.

"Sinds 2020 is er een duidelijk prijsverschil ontstaan tussen de leenkosten voor bedrijven die relatief veel CO2 uitstoten, en die dat niet of minder doen. Het verschil is intussen opgelopen tot ruim 40 basispunten (0,4 procent)", aldus DNB.