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Philips verwacht schikking in VS rond slaapapneu van 288 miljoen

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Philips zegt een principeovereenkomst te hebben gesloten met het Amerikaanse ministerie van Justitie in het onderzoek naar de slaapapneu-affaire. Naar verwachting betaalt het medisch-technologische concern 288 miljoen euro om een einde te maken aan een strafrechtelijk en civiel onderzoek naar de grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten, meldt Philips bij zijn kwartaalcijfers.
"De schikking hangt af van de afronding van de relevante documentatie; betaling wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2027", meldt Philips.
Bij Philips kwamen vijf jaar geleden problemen aan het licht met slaapapneu-apparaten waarbij isolerend schuim kon afbrokkelen. Het bedrijf riep miljoenen apparaten terug. De kwestie kostte het bedrijf al miljarden euro's aan schikkingen, afschrijvingen, herstelkosten en andere kosten.
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