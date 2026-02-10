CIDI wil dat optreden nazi-rapper Ye in Arnhem wordt afgelast

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) wil dat het concert dat rapper Ye op 6 juni in het GelreDome in Arnhem geeft, wordt gecanceld. Die oproep doet het CIDI dinsdag op X. De organisatie roept "Tweede Kamer, media en burgemeester Ahmed Marcouch" op om "nee tegen haat" te zeggen en het concert van de artiest, die doorbrak onder de naam Kanye West, te schrappen.

"West heeft recentelijk meerdere keren Hitler geprezen en nazisymbolen gebruikt", schrijft het CIDI. "Dat zijn keuzes met een historische lading. Achteraf spijt uitspreken maakt dit niet ongedaan." Het CIDI noemt de uitspraken van Ye "voor de Joodse gemeenschap in Nederland een directe aantasting van hun veiligheid".

Ye zelf stelde onlangs dat zijn antisemitische uitingen het gevolg zijn van een hersenbeschadiging die hij 25 jaar geleden opliep bij een auto-ongeluk. Het GelreDome is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie op de oproep van het CIDI.