Concept slotverklaring COP30 noemt fossiele brandstoffen niet

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 8:59
anp211125099 1
BELÉM (ANP) - Gastland van de klimaattop Brazilië heeft vrijdagochtend vroeg een bijgewerkte versie van een slotverklaring gepubliceerd. Daarin staat niets over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Zeker tachtig landen pleitten op de top voor een 'routekaart' om daar concrete actie in te ondernemen, maar er zijn ook landen die dat totaal niet zien zitten.
Het tweede concept werd eerst woensdag verwacht, maar de onderhandelingen verliepen moeizaam. Donderdag veroorzaakte brand op het terrein van de COP30 nog meer vertraging. De conceptversie moet nu weer worden besproken.
In de tekst staat verder een algemene oproep voor "inspanningen" om het geld voor aanpassingen aan klimaatverandering te verdrievoudigen, tegen 2030.
Volgens de tekst moeten landen wel ambitieus zijn op mitigatie, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad opwarming moet "binnen bereik" blijven, al verwachten wetenschappers dat die grens op zijn minst tijdelijk wordt overschreden.
