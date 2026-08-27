ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politico: VS overwegen nieuwe ronde heffingen op halfgeleiders

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 11:52
anp270826106 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump overweegt een nieuwe ronde van vergaande importheffingen op halfgeleiders, meldt nieuwssite Politico op basis van acht bronnen die bekend zijn met de kwestie. De Amerikaanse techsector waarschuwt juist dat dit de AI-ambities van de Verenigde Staten schaadt.
Een van de opties die wordt overwogen, is om het aantal technologische producten waarop heffingen komen drastisch uit te breiden. Het zou dan niet alleen gaan om chips, maar mogelijk ook om veel producten waarin die chips worden verwerkt, zoals laptops, spelcomputers en servers die datacenters gebruiken.
De regering overweegt daarnaast om de nieuwe heffingen gefaseerd in te voeren, aldus vier bronnen. Zij benadrukken dat het plan de komende weken of maanden nog aanzienlijk kan worden aangepast. De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick is voorstander van een constructie waarbij buitenlandse bedrijven vrijstelling van importheffingen kunnen krijgen als zij investeren in de productie van chips in de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

generated-image

Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

tata en thyssenkrupp gaan samen in europa1505883682

Toekomst Hoogovens hangt ineens af van strijd tussen 2 mannen in Mumbai

154167054_m

Is het nuttig om probiotica te slikken?

Loading