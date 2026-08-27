Politico: VS overwegen nieuwe ronde heffingen op halfgeleiders

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump overweegt een nieuwe ronde van vergaande importheffingen op halfgeleiders, meldt nieuwssite Politico op basis van acht bronnen die bekend zijn met de kwestie. De Amerikaanse techsector waarschuwt juist dat dit de AI-ambities van de Verenigde Staten schaadt.

Een van de opties die wordt overwogen, is om het aantal technologische producten waarop heffingen komen drastisch uit te breiden. Het zou dan niet alleen gaan om chips, maar mogelijk ook om veel producten waarin die chips worden verwerkt, zoals laptops, spelcomputers en servers die datacenters gebruiken.

De regering overweegt daarnaast om de nieuwe heffingen gefaseerd in te voeren, aldus vier bronnen. Zij benadrukken dat het plan de komende weken of maanden nog aanzienlijk kan worden aangepast. De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick is voorstander van een constructie waarbij buitenlandse bedrijven vrijstelling van importheffingen kunnen krijgen als zij investeren in de productie van chips in de VS.