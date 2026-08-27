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Wielrenner Eenkhoorn tot eind 2028 bij Soudal Quick-Step

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:01
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WEVELGEM (ANP) - Pascal Eenkhoorn rijdt tot eind 2028 bij Soudal Quick-Step. De 29-jarige wielrenner heeft zijn contract bij de Belgische WorldTour-formatie, die volgend jaar verdergaat als Soudal Safety Jogger, met twee jaar verlengd.
Eenkhoorn fietst sinds 2025 voor de ploeg. Hij maakte in de zomer van 2024 bekend over te stappen van het toenmalige Belgische team Lotto Dstny. Daarvoor reed hij voor Jumbo-Visma. In 2022 werd Eenkhoorn Nederlands kampioen.
"Ik ben heel blij dat ik bij dit team blijf", reageert Eenkhoorn via de ploeg. "Ik geniet van de mentaliteit die we hebben, altijd in gevecht voor de overwinning of het best mogelijke resultaat. Ik kijk uit naar de komende twee jaar."
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