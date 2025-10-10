ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politieke crisis raakt Franse economie, zegt centrale bank

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 9:31
anp101025095 1
PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De politieke crisis in Frankrijk raakt ook de economie van het land, de op een na grootste van de Europese Unie. President François Villeroy de Galhau van de Franse centrale bank denkt dat de chaos tot nu toe 0,2 procentpunt economische groei heeft gekost. Dat zou nog kunnen oplopen tot 0,5 procentpunt, zei Villeroy in een radio-interview met RTL.
"Onzekerheid is de grootste vijand van groei", zei Villeroy. Vooral het ondernemers- en consumentenvertrouwen hebben te lijden onder de crisis. Frankrijk staat voor de zesde premier in minder dan twee jaar door problemen met de begroting. De politieke crisis wordt gezien als de ergste in decennia.
Frankrijk koerst af op een begrotingstekort van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar, bijna het dubbele van de limiet binnen de Europese Unie. Het parlement is kritisch op miljardenbezuinigingen, waardoor de impasse is ontstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading