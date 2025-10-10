Politieke crisis raakt Franse economie, zegt centrale bank

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De politieke crisis in Frankrijk raakt ook de economie van het land, de op een na grootste van de Europese Unie. President François Villeroy de Galhau van de Franse centrale bank denkt dat de chaos tot nu toe 0,2 procentpunt economische groei heeft gekost. Dat zou nog kunnen oplopen tot 0,5 procentpunt, zei Villeroy in een radio-interview met RTL.

"Onzekerheid is de grootste vijand van groei", zei Villeroy. Vooral het ondernemers- en consumentenvertrouwen hebben te lijden onder de crisis. Frankrijk staat voor de zesde premier in minder dan twee jaar door problemen met de begroting. De politieke crisis wordt gezien als de ergste in decennia.

Frankrijk koerst af op een begrotingstekort van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar, bijna het dubbele van de limiet binnen de Europese Unie. Het parlement is kritisch op miljardenbezuinigingen, waardoor de impasse is ontstaan.