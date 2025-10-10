ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

Economie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:34
gemiddelde-gasprijs-2025-1
Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa.
Uit recent onderzoek van Energievergelijk.nl blijkt dat Nederlandse huishoudens, op Zweden na, de hoogste gasrekening van Europa hebben. Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland €1.801 per jaar aan gas, bijna €750 meer dan in Duitsland en €450 meer dan in België. Maar door de beperkte omvang van de Zweedse gasmarkt geldt Nederland feitelijk als koploper, met het duurste gas onder de grote Europese landen.
Waarom is gas zo duur in Nederland?
Het verschil zit vooral in belastingen. Van de gemiddelde gasprijs van €1,27 per m³ bestaat bijna twee derde uit energie- en btw-heffingen; dat is circa 80 cent per m³. Voor een gemiddeld huishouden, dat 1.020 m³ gas en 2.420 kWh elektriciteit verbruikt, bedraagt het belastingdeel van de totale energierekening €639 per jaar.
Koen Kuijper van Energievergelijk.nl legt uit: “Huishoudens met een hoog verbruik of een slecht geïsoleerd huis worden vooral geraakt door de energiebelasting. Gas wordt in Nederland veel zwaarder belast dan elektriciteit. Toch zijn lage inkomens, waaronder veel huurders, vaak niet in staat over te stappen op duurzamere alternatieven of helemaal te stoppen met gas.”
Elektriciteit blijft relatief goedkoop
De overheid probeert het gebruik van gas te ontmoedigen met deze hoge belastingen en stimuleert huishoudens om over te stappen naar duurzame bronnen. Wie volledig elektrisch woont, betaalt veel minder belasting; een huishouden dat 5.000 kWh elektriciteit verbruikt, betaalt slechts €209 belasting, minder dan een derde van een gemengd huishouden.
Opvallend is dat elektriciteit in Nederland relatief goedkoop is: gemiddeld 25,4 cent per kWh, dankzij een overheidskorting van €635 per jaar op de stroomrekening. In België ligt de prijs op 36 cent en in Duitsland zelfs op 41 cent per kWh. Alleen Frankrijk komt in de buurt van de Nederlandse elektriciteitsprijs.
Hoe kun je besparen?
Heb je moeite om je energielasten te drukken? Gebruik dan een energievergelijkingssite zoals Energievergelijk.nl om de voordeligste aanbieder te vinden en je tarief scherp te houden.

Lees ook

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalenING: gasprijs gaat behoorlijk dalen
Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van EnergieKernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie
Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'
Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneelDeze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading