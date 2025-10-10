Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa.

Uit recent onderzoek van Energievergelijk.nl blijkt dat Nederlandse huishoudens, op Zweden na, de hoogste gasrekening van Europa hebben. Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland €1.801 per jaar aan gas, bijna €750 meer dan in Duitsland en €450 meer dan in België. Maar door de beperkte omvang van de Zweedse gasmarkt geldt Nederland feitelijk als koploper, met het duurste gas onder de grote Europese landen.

Waarom is gas zo duur in Nederland?

Het verschil zit vooral in belastingen. Van de gemiddelde gasprijs van €1,27 per m³ bestaat bijna twee derde uit energie- en btw-heffingen; dat is circa 80 cent per m³. Voor een gemiddeld huishouden, dat 1.020 m³ gas en 2.420 kWh elektriciteit verbruikt, bedraagt het belastingdeel van de totale energierekening €639 per jaar.

Koen Kuijper van Energievergelijk.nl legt uit: “Huishoudens met een hoog verbruik of een slecht geïsoleerd huis worden vooral geraakt door de energiebelasting. Gas wordt in Nederland veel zwaarder belast dan elektriciteit. Toch zijn lage inkomens, waaronder veel huurders, vaak niet in staat over te stappen op duurzamere alternatieven of helemaal te stoppen met gas.”

Elektriciteit blijft relatief goedkoop

De overheid probeert het gebruik van gas te ontmoedigen met deze hoge belastingen en stimuleert huishoudens om over te stappen naar duurzame bronnen. Wie volledig elektrisch woont, betaalt veel minder belasting; een huishouden dat 5.000 kWh elektriciteit verbruikt, betaalt slechts €209 belasting, minder dan een derde van een gemengd huishouden.

Opvallend is dat elektriciteit in Nederland relatief goedkoop is: gemiddeld 25,4 cent per kWh, dankzij een overheidskorting van €635 per jaar op de stroomrekening. In België ligt de prijs op 36 cent en in Duitsland zelfs op 41 cent per kWh. Alleen Frankrijk komt in de buurt van de Nederlandse elektriciteitsprijs.

Hoe kun je besparen?

Heb je moeite om je energielasten te drukken? Gebruik dan een energievergelijkingssite zoals Energievergelijk.nl om de voordeligste aanbieder te vinden en je tarief scherp te houden.