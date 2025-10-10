ECONOMIE
Van der Plas slaat campagnebezoek Otterlo over om veiligheid

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 9:33
DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas heeft donderdagavond een campagnebijeenkomst in Otterlo overgeslagen uit veiligheidsoverwegingen, bevestigt ze telefonisch. Dat heeft ze op eigen afweging gedaan.
Eerder deze week heeft Van der Plas een gesprek met studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen afgezegd vanwege de veiligheid.
Het speelt volgens de partijleider mee dat de bijeenkomst donderdag ook in Gelderland was en de locatie van haar optreden ook al bekend was. Ze zegt dat "bepaalde groepen niet echt fan van me zijn". Dan heeft ze het over mensen "in de antifascistische hoek, activistische pro-Palestijnse hoek en dierenactivistische hoek".
"Het is natuurlijk heel kwalijk dat je je met dit soort dingen bezig moet houden, terwijl je gewoon dicht bij de mensen wil zijn", licht haar partijgenoot Henk Vermeer toe. Maar de campagne wordt niet helemaal omgegooid. Andere bijeenkomsten gingen wel door, zoals een bezoek donderdag bij de Waddenzee in Groningen, overigens met politiebegeleiding.
