Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

De burgemeester van het Duitse Herdecke die eerder deze week een aanslag door haar 17-jarige stiefdochter ternauwernood overleefde, was eerder al door die stiefdochter urenlang gefolterd en mishandeld.i. Volgens politiebronnen werd Stalzer in haar eigen woning urenlang gefolterd en uiteindelijk met 14 messteken zwaar verwond. De aanval begon in de kelder van het huis, waar de dochter haar moeder aanviel met een spray en een vuurbron, vermoedelijk om haar haar en kleding in brand te steken. Vervolgens stak zij met twee messen toe. Het motief blijft vooralsnog onduidelijk; de dochter sprak tegenover haar moeder over “wraak”.

Na het geweld wist Stalzer zich naar de woonkamer te verplaatsen, waar zij door de hulpdiensten bewusteloos en ernstig gewond werd aangetroffen. Opvallend is dat de dochter zelf de hulpdiensten belde, aanvankelijk met het verhaal dat haar moeder door meerdere mannen was aangevallen. De politie trof later bloedsporen aan in het huis en vond een van de wapens in de rugzak van de eveneens geadopteerde 15-jarige zoon. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht.